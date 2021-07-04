Son dakika: Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı!

Son dakika haberleri... Binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına çıkan ve yıllar sonra teslim olan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. A Haber muhabiri Şenlik, Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi hakkında yaptığı açıklamada, "Ön görüşmedeki ilk ifadesinde Mehmet Aydın borçlarını ödeyeceğini söyledi. Borcu kadar alacakları da olduğunu borcunun büyük bir bölümünü ödediğini söyledi" şeklinde konuştu.

3 yıl 5 aydır kaçak olan Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın ifade vermeye başladı. Brezilya'nın Sao Paulo kentinden Türkiye'ye getirilen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve avukatları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde.

A Haber muhabiri Evren Şenlik, Tosuncuk'un ilk ifadesini aktardı. Evren Şenlik, zor günler geçirdiğini ve borcu olduğu kadar alacağının da olduğunu söylediğini belirtti.

A Haber muhabiri Şenlik, Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi hakkında yaptığı açıklamada, "Ön görüşmedeki ilk ifadesinde Mehmet Aydın borçlarını ödeyeceğini söyledi. Borcu kadar alacakları da olduğunu borcunun büyük bir bölümünü ödediğini söyledi.

Brezilya'dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiği öğrenildi. Neden teslim oldun sorusuna da çok zorlandığını, ailesiyle sorun yaşadığını, ayrılık noktasına geldiğini, yurt dışında çevresinde de zorluklar çıkarıldığını söylediği öğrenildi." şeklinde konuştu.

HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARLARI

Hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.

20 SANIĞIN YARGILAMASI SÜRÜYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank sisteminin kurucu ve yöneticilerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 7'si firari, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.



İddianamede, 3 bin 762 kişi "müşteki" olarak yer alırken, aralarında Mehmet Aydın'ın da bulunduğu ve suç örgütü ele başı olduğu iddia edilen 18 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren dava sürecinde, 48 sanıktan dosyası ayrılan 18'inin beraatine karar verildi.

Yargılama, sanıklar Mehmet Aydın, ağabeyi Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Naim Kaya'nın da aralarında bulunduğu 4'ü firari 20 sanık yönünden dava ediyor.

Sanıkların yargılandığı dava, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesince 14 Eylül'de görülecek.