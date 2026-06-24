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IBAN düzenlemesi neleri kapsıyor?

IBAN düzenlemesi neleri kapsıyor?

IBAN mağdurlarının merakla beklediği yasal düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Haksız kazanç ve dolandırıcılık şebekelerine bilmeden ya da ihmal sonucu banka hesap bilgilerini kaptıran vatandaşları yakından ilgilendiren düzenlemede sona gelindi. 12. Yargı Paketi'ne eklenecek yeni maddeyle, hesap bilgilerini başkasına verenlere nitelikli dolandırıcılık yerine yeni ceza maddesi geliyor. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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