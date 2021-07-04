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    • 04.07.2021 10:12
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    İşte Tosuncuk Mehmet Aydın'ın karargah olarak kullandığı ev! Bodrum kattan lüks yatlara böyle geçti!

    Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi. Tosuncuk'un Bursa’nın kenar mahallelerindeki bir bodrum katta başlayan Çiftlik Bank macerası, 3 yıllık firarın ardından Brezilya’da son buldu.

    Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, teslim olduğu Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi.

    Mehmet Aydın'ın, Çiftlik Bank'ı kurduğu sürece ilişkin kamuoyu derin bilgi sahibi değil.

    Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Çiftlik Bank'ın kuruluş sürecini araştırdı. Aydın'ın Bursa Orhangazi'de yaşadığı bodrum kattaki evine giden Kesler, burada Tosuncuk'un eski komşularıyla görüştü.

    Mehmet Aydın, her şeyi bu bodrum kattaki evde planladı. Yazılımlar ve teknik detaylar için ilk adımlar yine bu evde atıldı. Sonradan 'Tosuncuk' adıyla anılacak olan Mehmet Aydın, 1 milyardan fazla para topladığı dolandırıcılık sürecini, burada 2016'nın ağustos ayında başlattı. Küçük bir karargâh gibi kullandığı evden devasa bir finansal çarka dönüşecek yapıyı sevk ve idare etti.

        GARSONLUK YAPIYORDU
        Mehmet Aydın bu dönemde hem garsonluk yapıyor hem de yine kendi kurduğu bir iddia sitesiyle meşgul oluyordu. Eşi Sıla Aydın'ın savcıya anlattığına göre, maddi durumu iyi değildi. Çiftlik Bank sistemini kurduktan kısa bir süre sonra paralar akmaya başladı. Aydın'ın bu evde altyapısını kurduğu sisteme ilk parayı 16 yaşındaki bir çocuk yatırdı. Çiftlik Bank'a ilk gelen bu para 4 bin liraydı. Daha sonra gelen paralar, kısa sürede günlük 30 bin liraya kadar yükseldi.

        'HOME OFİS'E PARA AKTI
        Paralar doğrudan Mehmet Aydın'ın şahsi hesabına geliyordu. İlk başlarda gelen para günübirlik harcanıyordu. Sonra, bu çarkın çok iyi döndüğü anlaşılınca sisteme daha da yatırımlar yapıldı ve teknik altyapı iyice güçlendirildi. Yeni açılımlarla daha geniş kitlelere ulaşıldı. Mehmet Aydın, ailesiyle kaldığı bu evi başlarda 'home ofis' gibi kullanıyordu. Evlendikten sonra kendi evine taşındı. Ardından da bir ofis tuttu. Ama işleri daha da büyüyene kadar bu eve gelip gitmeye devam etti. Komşuları onu 'sessiz, sakin, kendi halinde' biri olarak hatırlıyor. Ancak hakkındaki ilk davalardan biri, zorla bu eve getirdiği bir rakibinden zorla yazılım şifreleri almasına ilişkin...

        'ANNESİ EVİ BOŞALTTI'
        Bir komşusu "Sık sık gelir giderdi annesini görmek için" diyor. Çiftlik Bank olayları gündeme gelince bu ev satılmış ve anne de başka bir yere taşınmış. Komşuları Aydın'ın annesinin nereye taşındığını bilmiyor.

            HER ŞEYİ BU EVDE PLANLADI
            Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir kenar mahallede bulunan evin sokağı birbirine yaslanmış sıralı apartmanlardan müteşekkil. Mahalle dışarıdan göçle gelenler tarafından kurulmuş. Bodrum kattaki 80 metrekarelik evin kaldırıma bakan bir penceresi var. Güneş ışığını gören tek nokta da burası.
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