İşte Tosuncuk Mehmet Aydın'ın karargah olarak kullandığı ev! Bodrum kattan lüks yatlara böyle geçti!

Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, teslim olduğu Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi.
Mehmet Aydın'ın, Çiftlik Bank'ı kurduğu sürece ilişkin kamuoyu derin bilgi sahibi değil.
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Çiftlik Bank'ın kuruluş sürecini araştırdı. Aydın'ın Bursa Orhangazi'de yaşadığı bodrum kattaki evine giden Kesler, burada Tosuncuk'un eski komşularıyla görüştü.
Mehmet Aydın, her şeyi bu bodrum kattaki evde planladı. Yazılımlar ve teknik detaylar için ilk adımlar yine bu evde atıldı. Sonradan 'Tosuncuk' adıyla anılacak olan Mehmet Aydın, 1 milyardan fazla para topladığı dolandırıcılık sürecini, burada 2016'nın ağustos ayında başlattı. Küçük bir karargâh gibi kullandığı evden devasa bir finansal çarka dönüşecek yapıyı sevk ve idare etti.