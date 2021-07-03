Son dakika: İşte Tosuncuk'un son hali! Tosuncuk yakalandı mı? Mehmet Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çiftlik Bank kurucusu olan ve binlerce insanı milyonlarca lira dolandıran 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanan Mehmet Aydın teslim oldu. binlerce kişiyi mağdur ettikten sonra 2018'de firar eden "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın uçakla Türkiye'ye getiriliyor. Peki, Tosuncuk yakalandı mı? Mehmet Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

İŞTE TOSUNCUK'UN SON HALİ!

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu ve 2 yıldan fazla süredir firari olan Mehmet Aydın, 3 bin 762 kişinin mağdur olduğu davada 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.