Son dakika: İşte Tosuncuk'un son hali! Tosuncuk yakalandı mı? Mehmet Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çiftlik Bank kurucusu olan ve binlerce insanı milyonlarca lira dolandıran 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanan Mehmet Aydın teslim oldu. binlerce kişiyi mağdur ettikten sonra 2018'de firar eden "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın uçakla Türkiye'ye getiriliyor. Peki, Tosuncuk yakalandı mı? Mehmet Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
İŞTE TOSUNCUK'UN SON HALİ!
Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu ve 2 yıldan fazla süredir firari olan Mehmet Aydın, 3 bin 762 kişinin mağdur olduğu davada 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.
Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme para yatıran çok sayıda kişi mağdur olduğu gerekçesiyle 2018'de yargı yoluna başvurdu. Sistemin kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ise, kurduğu sistem üzerinden topladığı paraların bir kısmıyla yurt dışına firar etti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sisteme katılımcı olarak para yatıran çok sayıda kişinin mağdur olması üzerine soruşturma başlattı. Türkiye'nin birçok ilinden mağdurun ortaya çıkması üzerine Başsavcılık, soruşturmanın tek elden yürütülebilmesi amacıyla diğer illerdeki adliyelere de yazı gönderdi.
Gelir getirme vaadiyle vatandaşlar adına para karşılığı açılan sanal hesaplardan oluşan, ayrıca fiilen çiftlikler de kurulup gelir getirdiği iddia edilen Çiftlik Bank adlı sistemin kurucuları hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma açıldı.
- 3 MİLYON 90 BİN LİRAYA EL KONULMUŞTU
Soruşturma kapsamında şirket yetkilileri hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanırken, bu sistem sayesinde birikip suçtan elde edildiği anlaşılan 3 milyon 90 bin 340 liraya, ayrıca 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın malvarlıklarına da el konuldu.
SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen raporlarda, söz konusu sistemin Mehmet Aydın tarafından kurulan "www.ciftlikbank.com" adlı internet sitesi üzerinden işletildiği belirlendi.
Raporlarda, sistemin ilk dönemde Aydın'ın kişisel hesapları üzerinden, daha sonra yine aynı şahsın sahibi olduğu Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ltd. Şti. unvanlı firma üzerinden işlediği, yine Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın'ın pay sahibi olup KKTC'de kurulan Famegame Software Ltd. Şti. unvanlı şirketin de sistem bünyesinde faaliyet gösterdiği yer aldı.
Mevcut verilere göre şüphelilerce kurulan internet sitesinde sisteme yatırım yapan 132 bin 222 ayrı katılımcı bulunduğu, ayrıca sistemde yatırım yapmayan 388 bin 99 kişinin daha mevcut olduğu tespit edildi.