'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın için kaçış bitti! Dün, Brezilya tarafından iade edilen dolandırıcı, 22.10'da Türkiye'ye geldi. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, üç yıl önce 3 bin 762 kişinin aklını çeldi!
Binlerce kişiyi 1 milyar 100 milyon lira dolandırdıktan sonra firar etti. Kaçak olduğu süre boyunca hakkında kitaplar yazıldı hatta belgeseli bile çekildi! Mağdur olduğunu iddia eden Mehmet Aydın, geçtiğimiz günlerde ilk kez paylaştığı videoda teslim olacağını söyledi.
GÖZALTI SÜRESİ 4 GÜN
Perşembe günü de teslim olmak için Brezilya'daki Türk elçiliğine gitti! Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya'nın sınır dışı ettiği Tosuncuk, dün akşam 22.10 sıralarında Türkiye'ye İstanbul Havalimanı'na indi.