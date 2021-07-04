Binlerce kişiyi 1 milyar 100 milyon lira dolandırdıktan sonra firar etti. Kaçak olduğu süre boyunca hakkında kitaplar yazıldı hatta belgeseli bile çekildi! Mağdur olduğunu iddia eden Mehmet Aydın, geçtiğimiz günlerde ilk kez paylaştığı videoda teslim olacağını söyledi.