Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın için kaçış bitti! Türkiye'ye getirildi

    Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, üç yıl önce 3 bin 762 kişinin aklını çeldi! Binlerce kişiyi 1 milyar 100 milyon lira dolandırdıktan sonra firar etti. 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın için kaçış bitti! Dün, Brezilya tarafından iade edilen dolandırıcı, 22.10'da Türkiye'ye geldi.

    'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın için kaçış bitti! Dün, Brezilya tarafından iade edilen dolandırıcı, 22.10'da Türkiye'ye geldi. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, üç yıl önce 3 bin 762 kişinin aklını çeldi!

    Binlerce kişiyi 1 milyar 100 milyon lira dolandırdıktan sonra firar etti. Kaçak olduğu süre boyunca hakkında kitaplar yazıldı hatta belgeseli bile çekildi! Mağdur olduğunu iddia eden Mehmet Aydın, geçtiğimiz günlerde ilk kez paylaştığı videoda teslim olacağını söyledi.

    GÖZALTI SÜRESİ 4 GÜN
    Perşembe günü de teslim olmak için Brezilya'daki Türk elçiliğine gitti! Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya'nın sınır dışı ettiği Tosuncuk, dün akşam 22.10 sıralarında Türkiye'ye İstanbul Havalimanı'na indi.

        Aydın, hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında uçaktan iner inmez plastik kelepçeyle gözaltına alındı.

        İstanbul Havalimanı Adliyesi'ndeki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

        4 gün boyunca gözaltında kalacak olan firari Mehmet Aydın'ın 75 bin 260'ar yıla kadar hapsi isteniyor.

        HANGİ SUÇLARDAN YARGILANIYOR?
        Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi kurumlarının Araç Olarak Kullanılması suçundan
            Çalışmadan emeklilik
            Haberler Güncel 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın için kaçış bitti! Türkiye'ye getirildi