Kurtalan'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 16 yaşındaki çocuk yaralandı

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 23:59

Sözlü Tartışma Kanlı Bitti

Sokakta karşı karşıya gelen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sözlü tartışma başladı. Gerginliğin kısa sürede tırmanmasıyla tartışma, bıçakların da çekildiği kavga ortamına dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 16 yaşındaki E.S., vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalarak yere yığıldı.

Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre E.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için sıcak takip başlatan Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçaklama olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Hastane Önünde Sinir Krizleri ve Yoğun Güvenlik

Olayın duyulmasının ardından yaralı E.S.'nin çok sayıda yakını Kurtalan Devlet Hastanesi önüne akın etti. Çocuklarının yaralandığını öğrenen aile fertleri hastane bahçesinde sinir krizleri geçirirken, bu esnada taraflar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Yaşanabilecek olası bir intikam girişimi veya taşkınlığın önüne geçmek isteyen polis ekipleri, hastane giriş ve çıkışları ile çevresinde güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.