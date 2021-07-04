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Hiçbir lider Başkan Erdoğan gibi sevilmedi: Sizi çok seviyorum

Hiçbir lider Başkan Erdoğan gibi sevilmedi: Sizi çok seviyorum
04.07.2021 18:10 - Son Güncelleme: 04.07.2021 18:10
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün bir dizi açılış ve konuşma yaptığı Sakarya'da Hizmet binası açılışını da gerçekleştirdiği Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta ziyaretleri gerçekleştirdi. Odalarında ziyaret ettiği miniklerin Erdoğan'a olan sevgisi duygusal anlara sahne oldu.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binasındaki hastaları ziyaret etti. Erdoğan, çocuk hastalara hediyeler de verdi.

Burada odalarına giderek ziyaret ettiği minik hastalarla kısa süreli sohbetler gerçekleştiren Başkan Erdoğan'ın tedavisi devam eden küçük bir kızla olan samimi sohbeti paylaşım rekorları kırdı.

"SİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Cuma günü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binasının açılışını yaptı.

Başkan Erdoğan, hastane ziyaretinde hasta ve yakınlarını da ziyaret etti, çocuk hastalara hediyeler verdi.

Ziyaretleri sırasında kolundaki yanık nedeniyle hastanede tedavi gören küçük bir kızla konuşan Erdoğan, küçük kızın sarılma isteğini de geri çevirmedi.

Bir başka çocuk ise ona sarılan Başkan Erdoğan'ın yanında mutluluktan ağlamaya başladı. Erdoğan niye ağladığını sorunca, "sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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