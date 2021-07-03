Tosuncuk kaç yıl ceza alır? Tosuncuk teslim oldu mu? Tosuncuk neden teslim oldu?

TOSUNCUK KAÇ YIL CEZA ALIR?

Avukat Zafer İşeri CNN TÜRK canlı yayınında cevapladı. İşeri, "Normal şartlarda kendisinden şikayetçi olan 4 bine yakın şahıs var. Bu şahısların her biri nitelikli biçimde dolandırıldıkları iddiasında olduklarından ötürü rakamsal açıdan 22000 23000 yıl hapis cezası gibi insan ömründe gerçekleştirilemeyecek bir ceza miktarı ile yargılanıyor.

Tabi ki kişi ömrü sınırlı olmasından mütevellit infaz yasalarımızda düzenleniyor ve bu tür suçlarda birden fazla kişinin dolandırılması ve böyle astronomik bir ceza miktarı ortası ortaya çıkması durumunda 32 yıllık 1 hapis cezasıyla sınırlandırılıyor. Yani yargılaması neticelerini mahkeme tarafından suçluluğu ispat edildiğinde ve hüküm verildiğinde bu kişi 32 yıl kadar hapiste kalmak durumunda olacak." açıklamasında bulundu.