Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.07.2021 16:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.07.2021 16:22
    ABONE OL

    Tosuncuk kaç yıl ceza alır? Tosuncuk teslim oldu mu? Tosuncuk neden teslim oldu?

    Tosuncuk kaç yıl ceza alır? Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, yaptığı büyük vurgunun ardından yurtdışına kaçmıştı. Dolandırıcı olarak bilinen Mehmet Aydın yani Tosuncuk teslim oldu mu? Tosuncuk neden teslim oldu? İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın'ı bu sabah 09.50'de alındı. Bu akşam Mehmet Aydın'ı getirecek olan uçak 22.30'da Türkiye'de olacak" dedi. Mehmet Aydın’ın gözaltı sonrası ilk fotoğrafları da ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Tosuncuk kaç yıl ceza alır? Tosuncuk teslim oldu mu? Tosuncuk neden teslim oldu?

    Tosuncuk kaç yıl ceza alır? Tosuncuk teslim oldu mu? Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın neden teslim oldu? Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla bilinen ve yurt dışına kaçarak yıllardır orada yaşayan Tosuncuk teslim oldu. Türkiye'ye getirilecek Tosuncuk daha sonrasında yargılanacak. Peki; Tosuncuk kaç yıl ceza alır?

    TOSUNCUK TESLİM OLDU MU?

    İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı 'Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın'ı bu sabah 09.50'de alındı. Bu akşam Mehmet Aydın'ı getirecek olan uçak 22.30'da Türkiye'de olacak.' dedi.

    Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne bir yazı gönderdi.

    Yazıda A'dan Z'ye Sao Paulo'dan İstanbul'a geliş sürecinin resmi çizildi. Mehmet Aydın hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında kırmızı bültenle arama kararı olduğu yer aldığı anlatılan yazıda, edinilen yeni bilgiye göre de Brezilya makamlarının Aydın'ı Türkiye'yedeki görevlilere teslim etmeye hazır olduğunun öğrenildiği aktarıldı.

        Bu kapsamda komiser, komiser yardımcısı ve polis memurundan oluşan 3 kişilik heyetin görevlendirildiği anlatılarak seyahat bilgilerine yer verilen yazının detaylarında, 2 Temmuz Cuma sabahı erken saatte Ankara'dan yola çıkan heyetin aynı günün akşam saatlerinde Sao Paulo'da olduğu aktarıldı.

        Yazıya göre heyet, Mehmet Aydın'ı da alıp 03 Temmuz Cumartesi günü uçağa binecek ve akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.
        Öte yandan pandemi koşulları da hatırlatılan yazıda, Brezilya'dan Türkiye'ye giriş yasağı bulunduğu ancak giriş yasağından muaf tutulmaları gerektiği belirtildi. Bu kapsamda görevli ekibin ve Aydın'ın ülkeye girişi esnasında herhangi bir problem yaşamaması için Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli olurun alınması rica edildi.

        TOSUNCUK KAÇ YIL CEZA ALIR?

        Avukat Zafer İşeri CNN TÜRK canlı yayınında cevapladı. İşeri, "Normal şartlarda kendisinden şikayetçi olan 4 bine yakın şahıs var. Bu şahısların her biri nitelikli biçimde dolandırıldıkları iddiasında olduklarından ötürü rakamsal açıdan 22000 23000 yıl hapis cezası gibi insan ömründe gerçekleştirilemeyecek bir ceza miktarı ile yargılanıyor.

        Tabi ki kişi ömrü sınırlı olmasından mütevellit infaz yasalarımızda düzenleniyor ve bu tür suçlarda birden fazla kişinin dolandırılması ve böyle astronomik bir ceza miktarı ortası ortaya çıkması durumunda 32 yıllık 1 hapis cezasıyla sınırlandırılıyor. Yani yargılaması neticelerini mahkeme tarafından suçluluğu ispat edildiğinde ve hüküm verildiğinde bu kişi 32 yıl kadar hapiste kalmak durumunda olacak." açıklamasında bulundu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Köprüler yapıldı ama geçen yok! yalanını çürüten veriler
        Haberler Güncel Tosuncuk kaç yıl ceza alır? Tosuncuk teslim oldu mu? Tosuncuk neden teslim oldu?