Tosuncuk kaç yıl ceza alır? Tosuncuk teslim oldu mu? Tosuncuk neden teslim oldu?

Tosuncuk kaç yıl ceza alır? Tosuncuk teslim oldu mu? Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın neden teslim oldu? Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla bilinen ve yurt dışına kaçarak yıllardır orada yaşayan Tosuncuk teslim oldu. Türkiye'ye getirilecek Tosuncuk daha sonrasında yargılanacak. Peki; Tosuncuk kaç yıl ceza alır?
TOSUNCUK TESLİM OLDU MU?
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı 'Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın'ı bu sabah 09.50'de alındı. Bu akşam Mehmet Aydın'ı getirecek olan uçak 22.30'da Türkiye'de olacak.' dedi.
Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne bir yazı gönderdi.
Yazıda A'dan Z'ye Sao Paulo'dan İstanbul'a geliş sürecinin resmi çizildi. Mehmet Aydın hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında kırmızı bültenle arama kararı olduğu yer aldığı anlatılan yazıda, edinilen yeni bilgiye göre de Brezilya makamlarının Aydın'ı Türkiye'yedeki görevlilere teslim etmeye hazır olduğunun öğrenildiği aktarıldı.