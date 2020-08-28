Son dakika: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategori'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars'ın Kağızman ilçesinde, 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategori'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kars Kağızman'da kahramanlarımız,

1️⃣'i Turuncu,

2️⃣'si Gri Kategoride (biri bölge sorumlusu) 5️⃣ teröristi, bu ülkeye bir daha kötülük yapamayacak şekilde etkisizleştirdi



Allah Jandarmamızı, Polisimizi var etsin



Giresun'da sel bölgesindeyiz diye mücadelemiz aksar mı zannettiniz