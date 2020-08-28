Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategori'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategori'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategori'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
28.08.2020 12:23

Son dakika dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars'ın Kağızman ilçesinde, 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategori'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars Kağızman'da 1'i 'turuncu', 2'si 'gri' kategoride yer alan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kars Kağızman'da kahramanlarımız,
1️⃣'i Turuncu,
2️⃣'si Gri Kategoride (biri bölge sorumlusu) 5️⃣ teröristi, bu ülkeye bir daha kötülük yapamayacak şekilde etkisizleştirdi

Allah Jandarmamızı, Polisimizi var etsin

Giresun'da sel bölgesindeyiz diye mücadelemiz aksar mı zannettiniz

— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 28, 2020



1'İ TURUNCU, 2'Sİ GRİ KATEGORİDE (BİRİ BÖLGE SORUMLUSU) 5 TERÖRİST
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kars Kağızman'da kahramanlarımız, 1'i turuncu, 2'si gri kategoride (biri bölge sorumlusu) 5 teröristi, bu ülkeye bir daha kötülük yapamayacak şekilde etkisizleştirdi. Allah jandarmamızı, polisimizi var etsin. Giresun'da sel bölgesindeyiz diye mücadelemiz aksar mı zannettiniz" dedi.
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