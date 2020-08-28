Saniye saniye kaydedildi! Giresun'da helikopterle nefes kesen kurtarma operasyonu

28.08.2020 12:32

Giresun'da yaşanan sel felaketi sırasında bir evde ikisi engelli mahsur kalan 6 kişi helikopterle kurtarıldı. Nefes kesen kurtarma operasyonu bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Giresun tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Selin vurduğu Giresun'da bir evde mahsur kalan 6 kişi helikopterle kurtarıldı. İhbar sonrası helikopterle o bölgeye ulaşan ekipler, büyük bir dikkatle ikisi engelli olan 6 kişiyi kurtardı. Kurtarma operasyonunun ardından vatandaşlar sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.