Son dakika: Denizli'de soygunculara güvenlik şoku: Tek başına püskürttü

28.08.2020 12:11

Son dakika haberine göre, Denizli’de, bankalar arası para transfer merkezini temizlikçi kılığında soymaya çalışan silahlı üç soyguncu, rehin altından kendisini kurtarmayı başaran güvenlikçinin cesur savunması sonucu geldikleri gibi kaçtı.