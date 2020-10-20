Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Minsk grubuna tepki: Beyin ölümü gerçekleşmiştir

Son dakika haberine göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi’de önemli açıklamalarda bulundu. Şentop, "Kafkasya'daki çözümsüzlük, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki işgali sürdükçe devam edecektir. Dağlık Karabağ sorununa 30 yıldır çözüm bulamayan AGİT Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir." dedi.



Şentop'un açıklamalarından satır başları;

Kardeş Azerbaycan'a yapılan saldırılar üzerine büyük üzüntü duyduk. Şehit olan bütün Azerbaycanlı kardeşlerimize rahmet diliyorum.



BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMİŞTİR

Kadim topraklarınızın işgal altında olduğu 30 yılı geçirdiniz. Ama eğer inanmışsanız, üstün gelecek olanlar sizlersin. Türkiye can kardeşlerinin hep yanında olacaktır. Dağlık Karabağ sorununa 30 yıldır çözüm bulamayan AGİT Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir.



Kafkasya'daki çözümsüzlük, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki işgali sürdükçe devam edecektir.

AZERBAYCAN BİR 30 YIL DAHA BEKLEYEMEZ

Ermenistan hiçbir zaman şunu unutmamalıdır, Ermenistan'ın ipini elinde tutan büyük abileri her zaman arkalarında duramayacaktır. Günün birinde elbet komşuları ile baş başa kalacaktır. Cumhurbaşkanı Aliyev'in dediği gibi, Azerbaycan bir 30 yıl daha bekleyemez!

Uluslararası camia, ikiyüzlülükten vazgeçmelidirler.

2 ülkenin kalbi aynı ülkü için birlikte atıyor.