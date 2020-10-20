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SON DAKİKA: HSK tarafından ihraç edilen 11 hakimden 2'si gözaltına alındı

SON DAKİKA: HSK tarafından ihraç edilen 11 hakimden 2'si gözaltına alındı
20.10.2020 10:16

Gelen son dakika haberine göre; HSK Genel Kurulu tarafından meslekten ihraç edilen 11 hakimden 2'si Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktardı...


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