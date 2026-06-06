CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Haber Videoları
Karadeniz'deki saldırıda ölen balıkçı İnebolu Limanı'na getirildi
Karadeniz'deki saldırıda ölen balıkçı İnebolu Limanı'na getirildi
Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 09:08
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Karadeniz'de Türk bayraklı balıkçı teknesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 1 kişi ile yaralanan 4 mürettebat İnebolu Limanı'na getirildi.
SONRAKİ HABER
Servis minibüsü otobüse yandan vurdu,otobüs kaldırıma savruldu!
Samet Baş
Takvim.com.tr
Haber
Bunlar da Var
00:25
Sosyal medyada tepki çeken paylaşım!
05.06.2026
Cuma
02:24
Var Mısın Yok Musun'da ikizler bankanın son teklifine "Varım" dedi!
05.06.2026
Cuma
02:46
Var Mısın Yok Musun'da gözyaşları sel oldu: Ödülü ailemize vereceğiz
05.06.2026
Cuma
13:31
Bakan Kurum, Sıfır Atık Forumu COP31 Bakanlar Diyaloğu Toplantısı'nda konuştu
05.06.2026
Cuma
CANLI YAYIN