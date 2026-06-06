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Karadeniz'deki saldırıda ölen balıkçı İnebolu Limanı'na getirildi

Karadeniz'deki saldırıda ölen balıkçı İnebolu Limanı'na getirildi

Karadeniz'de Türk bayraklı balıkçı teknesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 1 kişi ile yaralanan 4 mürettebat İnebolu Limanı'na getirildi.

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Samet Baş
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