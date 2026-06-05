Sosyal medyada tepki çeken paylaşım!
Sosyal medyada hızla yayılan bir video, adalet camiasında ve kamuoyunda büyük tepki çekti. Gebze Adliyesi'nde görevli olduğu anlaşılan bir memurun, çektiği videoda adliyeye gelen vatandaşları küçümser bir tonla hedef alıp, "Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar." dediği görüldü. Kısa sürede çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı duruma müdahale ederek devlet memuru ciddiyetiyle uyuşmayan bu hareket hakkında resmi bir inceleme ve disiplin süreci başlattı.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel