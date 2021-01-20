SON DAKİKA: Selçuk Özdağ'a saldıran Abdurrahman Gülseren'in tehdit videosu ortaya çıktı: 3. Abdülhamit olan Erdoğan'ı indireceğiz

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli dün akşam tutuklandı. Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ, "Tutuklanan bir kişinin videosu var bizde. 1. Abdülhamit’i de 2. Abdülhamit’i de biz indirdik. 3. Abdülhamit Erdoğan. Onu da indireceğiz diyor" dedi. Son dakika haberine göre Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldıran provokatör Abdurrahman Gülseren’in “Erdoğan günümüzün 3. Abdülhamid’i, 2. Abdülhamid’i biz indirdik üçüncüsünü de biz indireceğiz inşallah” dediği görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan tüm bu gerçekler saldırının bir provokasyon olma ihtimalini güçlendirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'ı aramış ve geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramış, şüphelilerden ikisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli dün akşam tutuklandı.



SALDIRGAN "ERDOĞAN'I İNDİRECEĞİZ" DEDİ

Özel bir tv kanalına konuk olan Selçuk Özdağ, "Tutuklanan bir kişinin videosu var bizde. 1. Abdülhamit'i de 2. Abdülhamit'i de biz indirdik. 3. Abdülhamit Erdoğan. Onu da indireceğiz diyor" dedi.



Özdağ'ın bu açıklaması, saldırıların bir provokasyon olabileceği ihtimalini güçlendirdi.



FLAŞ GELİŞME: TEHDİT GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldıran Abdurrahman Gülseren'in "Erdoğan günümüzün 3. Abdülhamid'i, 2. Abdülhamid'i biz indirdik üçüncüsünü de biz indireceğiz inşallah" dediği görüntüler ortaya çıktı.