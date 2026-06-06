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AK Parti’den Rahmi Koç’a tepki: "Nefret söylemi mizah kılıfıyla mazur gösterilemez!"

AK Parti’den Rahmi Koç’a tepki: "Nefret söylemi mizah kılıfıyla mazur gösterilemez!"

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un İzmir'deki bir açılış esnasında Kürt kadınlarına yönelik sarf ettiği ve kamuoyunda büyük tepki çeken ayrımcı fıkrasına sosyal medya hesabından çok sert çıkan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, nefret söylemlerinin mizah kılıfı altında asla meşrulaştırılamayacağını belirterek fahiş hatanın düzeltilmesi ve derhal özür dilenmesi çağrısında bulundu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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