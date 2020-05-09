Son dakika: Taksim'de ceza kesilen şahıstan pişkin sözler: “Bana ceza işlemez ama siz yine de cezanızı yazın”

09.05.2020 17:24

Taksim Meydan’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maskesiz gezen 3 şahısa toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen şahıslardan biri, “Bana ceza işlemez ama siz yine de cezanızı yazın” ifadelerini kullandı.