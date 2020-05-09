RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: Taksim'de ceza kesilen şahıstan pişkin sözler: “Bana ceza işlemez ama siz yine de cezanızı yazın”

Son dakika: Taksim'de ceza kesilen şahıstan pişkin sözler: “Bana ceza işlemez ama siz yine de cezanızı yazın”
09.05.2020 17:24

Taksim Meydan’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maskesiz gezen 3 şahısa toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen şahıslardan biri, “Bana ceza işlemez ama siz yine de cezanızı yazın” ifadelerini kullandı.


Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararına ilişkin denetimler yapılmaya devam ediyor. Taksim Meydan'da kurallara uymayan ve maskesiz sokağa çıkan 3 şahısa toplam 9 bin 450 lira ceza kesildi. Ceza kesilen şahıslardan biri, "Bana ceza işlemez ama siz yine de cezanızı yazın" ifadelerini kullandı.



POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Polis memuruyla tartışan şahıs, ters kelepçe yapılarak Taksim Polis Merkezine götürüldü. Kelepçelenen şahısın üzerinde kimlik ve pasaport çıkmadı.

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