Son dakika: Sakarya'da can pazarı! Son anda kurtarıldılar

09.05.2020 16:46

Sakarya Karasu'da Suriyeli iki ailenin yaşadığı bir evde yangın çıktı. Yangın sonrası olay yerine gelen itfaiye ilk müdahaleyi yaparken, evde bulunan kişiler son anda kurtarıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Suriyeli iki ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Evde bulunanlar itfaiye merdiveni ile kurtarılırken, dumandan etkilenen 4 çocuk tedaviye alındı.





Karasu Yalı Mahallesi 154. Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın 4'üncü katında saat 05.30 sıralarında elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde mahsur kalan 2 aile olmak üzere 2 baba, 2 anne ve 4 çocuğu itfaiye merdiveni ile kurtardı.

Dumandan etkilenen 4 çocuk 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.