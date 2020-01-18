Son dakika: Somali'de Türk müteahhitlere bombalı saldırı! Saldırı neden Berlin Zirvesi öncesi yapıldı? 18.01.2020 15:48

Son dakika haberi...Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 Türk inşaat şirketi çalışanı yaralandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Saldırı tesadüf değil, Arka planda Türkiye'nin Libya ile ilgili Türkiye'nin yaptığı hamleler var" dedi. MSB'den yapılan açıklamada "Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi. Sağlık Bakanı Koca, "6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan EA Hastanemizde yapılıyor. Vatandaşlarımızdan 2’sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 Türk inşaat şirketi çalışanı yaralandı.

İŞTE SALDIRIDAN İLK GÖRÜNTÜLER:

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, saldırıda yaralanan 4 Türk, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.





Başkent Mogadişu'da 28 Aralık'ta gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, saldırıda 2'si Türk vatandaşı 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Terör örgütü Şebab, bölgede altyapı ve yol çalışmalarını üstlenen Türk firmalarını zaman zaman hedef alıyor.

SAĞLIK BAKANI: 6 TÜRK, 9 SOMALİ VATANDAŞI YARALANDI

Somali'deki saldırı ile ilgili son dakika bilgilerini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan EA Hastanemizde yapılıyor. Vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor" ifadelerini kullandı.





MSB'DEN İLK AÇIKLAMA

MSB: Somali'de masum sivilleri hedef alan ve 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir.







ARKA PLANDA TÜRKİYE'NİN HAMLELERİ VAR

Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Saldırı tesadüf değil, Arka planda Türkiye'nin Libya ile ilgili Türkiye'nin yaptığı hamleler var" dedi. Başbuğ, "Örgütün isminin ne olduğunun önemi yok. Örgütü oynatan kuklacılar daha önemli. Bütün bu yapılar dünyada tek merkez üretilen yönetiliyor" dedi. Başbuğ, Türklerin özellikle hedef alınmasına ilişkin "Şunu görmekte büyük fayda var. Bu tür odaklar Berlin Konferansı öncesi masaya oturmadan sizin masada iradenizi ve direncinizi kıracak, sizi köşeye sıkıştıracak hamle arayışlarına giriyorlar" dedi.





4 GÜN ÖNCE DE SALDIRMIŞLARDI

Somali'de dört gün önce de Türkleri koruyan güvenlik güçlerine bombalı saldırı düzenlenmiş. Saldırıda 3 Somalili askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin de yaralandığı bildirilmişti.

GEÇTİĞİMİZ AY İKİ TÜRK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Somali'nin başkenti Mogadişu'da geçtiğimiz ay bir bombalı araç saldırısı gerçekleşmiş, saldırıda iki Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.





Toplam 90 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı üstlenen terör örgütü Eş Şebab, asıl hedefin bölgedeki Türk vatandaşlarını olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı.





"TÜRK ŞİRKETLERİNE SALDIRIYORLAR"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi Murat Aslan, saldırı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aslan, "Somali'de hemen her hafta bir saldırı oluyor. Saldırı yöntemleri de çoğunlukla araçlarla düzenlenen intihar saldırıların olduğunu görüyoruz. Öte yandan yapan kitleye baktığınız zaman Eş Şebab burada öne çıkıyor. Biz önceki saldırı ile bugün yapılan saldırıya baktığımızda bölgede faaliyet gösteren ya Türk şirketlerin ya da Türk şirketleri ile çalışan yerel faaliyetlerin hedef alındığı açık şekilde görülüyor. Somali'nin bulunduğu coğrafya kargaşa olan bölgelere yakındır. Öncelikle izlenmesi gereken yolu alt seviyeye indirmek lazım. Bu ülkelerdeki şirketlerin güvenliklerini sağlayacak tedbirlerin alınması gerekiyor. Personelin fiziki güvenliğini sağlayacak şekilde yerel güvenlik makamları ile de işbirliği yapmak gerekli." ifadelerini kullandı.