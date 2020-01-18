Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Kör düşmanlık yapanlara rağmen tamamlayacağız 18.01.2020 16:21

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Kanal İstanbul'u kör düşmanlık yapanlara rağmen ülkemize kazandıracağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kanal İstanbul projesine karşı çıkan muhalefeti sert dille eleştirdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasının kısmı:

İstanbul'da Kanal İstanbul tartışması yaşandı. Bugün de bir toplantı yapmışlar. Bunların Millet İttifakı var ya. Aslında bizim açımızdan ortada tartışılacak birşey yok. Hala Montrö diyorlar. İstanbul'a alternatif su yolu ihtiyacını İBB Başkanlığımdan beri savundum savunuyorum. 2011'deki seçimlerde adını Çılgın Proje koymuştuk. Rahmetli Menderes bugün İstanbul trafiğinin nefesini açan dev yolları açarken "Buraya uçak mı indireceksin" demişlerdi. 15 Temmuz Köprüsü için CHP İstanbul'un başına gelen en büyük felaket demişlerdi. FSM için de benzer yaygarayı koparmışlardı. YSS'yi inşaa ederken benzer saldırılara maruz kalmıştık. YSS için de kısmi yürütmeyi durdurma kararını yanlış anlayıp "Üçüncü Köprü artık 2 kuleden ibaret" manşetleri atmışlardı. Hastalıklı zihniyetin o kadar çok örneği var ki hangisini sayacağımı şaşırıyorum. Bugün buraya Galataport'tan geliyorum. Dev projenin son halini göreyim istedim. İnşallah Mayıs sonu ilk etabı bitecek, yıl sonu tamamı bitecek. Dünyanın dev cruise gemilerinin yanaştığı, turizmde en önemli atak merkezi olacak, dünya turizmine açık, otelleriyle alışveriş mekanlarıyla, tarihi mekanlarıyla gerek kendi vatandaşlarımızı gerekse tüm dünyanı hayran bırakacak bir proje.



Kuzey Marmara Otoyolu özellikle İstanbul'un transit yol yükünü aldı mı? İstanbul Havalimanı gurur abidesi olarak çalışıyor mu? İlgisiz alakasız resimlerle İsatanbul Havalimanı'nı kötülemenin peşindeler mi? Neymiş, Putin İstanbul Havalimanı'na inmemiş. Biz de İstanbul Havalimanı'na inmiyoruz. Ben Atatürk Havalimanı'nı uçak seyahatleri için özel yaptırdığımız şeref salonları var. Putin de oraya gelmişti, orada karşılanmıştı. 15 Temmuz gecesi darbelere karşı mücadele verdiğimiz şeref salonu uzun yıllar hizmet verecek durumda. İstanbul Havalimanı'nda şeref salonu inşasına gerek duymadık. Atatürk Havalimanı'nı bu amaçla kullanıyoruz.

KANAL İSTANBUL'U YAPMAKTA GEÇ BİLE KALDIK

Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin aslında ne olduğu konusunda fikirleri bulunmadığından eminiz. 2011 yılından beri çeşitli vesilelerde projeyi anlattık. İstanbul Boğazı'nda 45 bin gemi geçiyor. Her gün iki yakadan 500 bin kişi gidip geliyor. Boğaz trafiği baskısı her geçen yıl artıyor. Montrö'ya göre boğaz trafiğini engelleme hakkımız bulunmuyor. Kanal İstanbul'u Montrö Sözleşmesi bağlar mı bağlamaz mı bilgileri yok. Kanal İstanbul'un Montrö ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Kanal İstanbul tarzı su yollarının yaygın ve oldukça karlı olduğunu görüyoruz. 2011'den bu yana adım adım dersimizi çalıştık. Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık.

Kanal güzergahı boyunca 17 bin metrenin üzerinde etütler yapıldı. Deneyler ve zemin çalışmaları ardından kanalın modellemesine geçildi. Mühendislik projeleri sonrası bugünkü aşamaya gelindi. 125 milyar lira değil, 75 milyar lira maliyeti var. İstanbul bir başka güzel olacak. Kanal etrafında kentsel dönüşüm projesine izin verilecek. 500 bin kişilik alana izin verilecek. Hafriyat bu projeye uygun şekilde değerlendirilecek.

KÖR DÜŞMANLIK YAPANLARA RAĞMEN TAMAMLAYACAĞIZ

Haliç'ten çıkan balçığı Alibeyköy'deki taş ocağına doldurduk, çocuklar için oyun alanı halinde getirildi. Bu proje her ayrıntısı düşünülmüştür. Projenin inşaasında inşallah hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Kanal İstanbul'a karşı kör düşmanlık yapanlara rağmen Allah'ın izniyle tamamlayacağız. Abide eseri ülkemize kazandıracağız.