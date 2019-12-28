Son dakika: Somali'de bombalı saldırı: 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir güvenlik denetim noktasında bombalı yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Olayda ilk belirlemelere göre 80 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla yaralı var. Patlama çevredeki iş yerlerinde ciddi hasara yol açtı.

İKİ TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıda iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi. Son zamanların en ölümcül saldırılarından biri olarak nitelendirilen patlamada ölü sayısının artacağından endişe ediliyor.





Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Mogadişu'da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali'nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.