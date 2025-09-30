Samsun’da feci kaza: 2 çocuk yaşamını yitirdi!

PODCAST CANLI YAYIN
Samsun’un İlkadım ilçesinde kamyonetin çarptığı 13 yaşındaki Rabia Kaynar ve Elifnaz Aslan, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın ardından araç sürücüsü gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki iki kız çocuğu kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kırmızı ışıkta geçerken kamyonet çarptı

Edinilen bilgilere göre, Sultan Ahmet Yılmaz (19) yönetimindeki 55 ADN 702 plakalı kamyonet, Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı'nda kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan Rabia Kaynar (13) ve Elifnaz Aslan'a (13) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan çocuklar olay yerine gelen ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede hayatlarını kaybettiler

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Rabia Kaynar ve Elifnaz Aslan kurtarılamadı. Çocukların cenazeleri otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sürücü gözaltına alındı

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Sultan Ahmet Yılmaz polis ekiplerince gözaltına alındı. Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

