Trabzon’da balıkçıların ağına insansız deniz aracı takıldı! İşte o görüntüler!

Trabzon’da hamsi avına çıkan balıkçılar, Ukrayna’ya ait olduğu belirtilen ve Rus donanmasına karşı kamikaze saldırılarda kullanılan insansız deniz aracıyla limana döndü. İçinde 300 kilo patlayıcı madde bulunan aracın, fırtına nedeniyle kıyıdan açığa sürüklendiği öğrenildi. Balıkçılar tarafından vinçle tekneye alınan araç, Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından bulunan deniz aracının, Ukrayna'ya ait bomba yüklü bir kamikaze deniz aracı olduğu tespit edildi. Kıyıya getirilen aracın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Aracın, İstanbul'dan gelecek uzman ekipler tarafından detaylı şekilde inceleneceği öğrenildi.

Trabzon'da bulunan kamikaze deniz aracı. (İHA)

Çarşıbaşı ilçesi açıklarında tekneyle avlanan balıkçılar, gece saatlerinde deniz yüzeyinde insansız deniz aracı fark etti. Balıkçılar, aracı bağladıkları tekneyle kıyıya çekti. Yoroz Limanı'na yanaşan balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Ekipler, menşei belirlenemeyen deniz aracı için güvenlik şeridi çekerek liman giriş ve çıkışlarını kapattı.


Trabzon'da bulunan kamikaze deniz aracı. (İHA)

UKRAYNA'YA AİT OLABİLİR

Çevrede de güvenlik önlemleri alınırken, deniz aracının incelenmesi için İstanbul'dan özel ekip talep edildi.


İlk incelemelerde insansız deniz aracının Ukrayna'ya ait olabileceği şüphesi üzerinde durulurken, uzman ekibin de ilçeye gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.



Trabzon'da bulunan kamikaze deniz aracı. (İHA)

TRABZON VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Açıklamada,"Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, olay yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı (SAS) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir. İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

