Van'da kurşun yağmuru: Kanlar içinde yerde kaldı!

Van'ın İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi, bugün öğlen saatlerinde yankılanan silah sesleriyle sarsıldı. Yüzbaşıoğlu Sokak üzerinde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, sokakta yürümekte olan bir şahsı hedef aldı. Yanlarında getirdikleri silahla ateş açan saldırganlar, şahsı bacağından yaraladı.

Saldırı Sonrası Kayıplara Karıştılar

Açılan ateş sonucu bacağından vurulan şahıs kanlar içerisinde yere yığılırken, çevrede büyük panik yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheli olay yerinden hızla uzaklaşarak izlerini kaybettirdi. Silah seslerini duyan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Polis Her Yerde Onları Arıyor

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği sokakta geniş güvenlik önlemleri alarak boş kovan incelemesi yaptı. Kaçan saldırganların kimlik tespiti ve yakalanması için bölgedeki güvenlik kameraları mercek altına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.