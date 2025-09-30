Aksaray'da feci kaza: 1 sivil ve 2 asker şehit oldu!

Aksaray'da Ankara-Niğde otoyolunda emniyet şeridinde kontrol yapan jandarma ekibine minibüs çarptı. Kazada 2 asker şehit oldu, 1 sivil yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Minibüs, jandarma aracına arkadan çarptı

Kaza sabah 07.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Barış Uğur'un kullandığı minibüs, yol kenarında rutin denetim yapan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Mobil Otoyol Jandarma Karakolu'na ait araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki minibüs yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Şehit ve can kayıpları

Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ile Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit oldu. Minibüste bulunan Hışır Cihan da olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Barış Uğur, Sezai Karabulut ve Selahattin Kesin ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Kumbuzoğlu: "2 yaralının durumu ağır"

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, hastanede yaralıları ziyaret ederek bilgi verdi. Kumbuzoğlu, "Hepimizi derinden üzen elim bir trafik kazası yaşadık. Maalesef 2 jandarma personelimiz şehit oldu, 1 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Yaralılarımızdan 2'sinin durumu ağır, 1'inin ise normal. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor" dedi.

Bakan Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Yerlikaya, şehit askerler için "Milletimizin başı sağ olsun" diyerek, ailelerine, Jandarma Teşkilatı'na ve millete sabır ve başsağlığı diledi.