Bursa’da dev ağaç sokağa devrildi: 1 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bugün öğleden sonra akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Adliye Caddesi üzerinde seyir halinde olan vatandaşlar ve yol kenarında bekleyen esnaf, büyük bir gürültüyle sarsıldı. Cadde kenarında bulunan dev bir ağaç, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden yola devrildi.

Taksiler ve Motosikletli Kaçamadı

Ağacın devrildiği sırada yol kenarında park halinde bulunan iki ticari taksi ile o esnada caddeden geçmekte olan bir motosikletli, tonlarca ağırlıktaki ağacın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların büyük korku yaşadığı olayda, motosiklet sürücüsü ağaç dallarının ve gövdesinin altında kalarak yaralandı.

Ekipler Seferber Oldu

İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.