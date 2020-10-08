Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pandemi henüz bitmedi, tedbiri elden bırakmayalım

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9. Sağlık Zirvesi’nin açılış konuşmasını video konferans yoluyla gerçekleştirdi. Bakan Koca, "Sağlık turizmine önem veriyoruz. Bu alanda bir sinerji oluşturmanın çabası içerisindeyiz. Hedeflerimizin ortak olduğunu akılda tutarak, birbirimizi daha iyi anlayacağımız kanaatindeyim." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9. Sağlık Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı.



Bakan Koca, "Sağlık turizmine önem veriyoruz. Bu alanda bir sinerji oluşturmanın çabası içerisindeyiz. Hedeflerimizin ortak olduğunu akılda tutarak, birbirimizi daha iyi anlayacağımız kanaatindeyim." dedi.







VATANDAŞLARI UYARDI

Bakan Koca, "Pandemi henüz bitmedi, tedbiri elden bırakmayalım" açıklamasında bulundu.

