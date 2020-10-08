Canan Kaftancıoğlu'ndan itiraf gibi açıklama: Türkiye'yi yönetmeye ve seçime hazır değiliz

Taksim Toplantısı'na katılan Emin Şirin, Kaftancıoğlu'na yönelttiği soru üzerine ''Biz seçimlere ve Türkiye'yi yönetmeye hazır değiliz. O sebeple erken seçim istemiyoruz' cevabını aldığını açıkladı.

Taksim Toplantısı adı altında gerçekleşen programın organizasyon ekibinde yer alan Politikacı Emin Şirin, söz konusu etkinlikte konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarına ilişkin ilginç detaylar paylaştı.







"HAZIR DEĞİLİZ"

Şirin, Kaftancıoğlu'na yönelttiği soru üzerine ''Biz seçimlere ve Türkiye'yi yönetmeye hazır değiliz. O sebeple erken seçim istemiyoruz' cevabını aldığını belirtti.