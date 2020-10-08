Azerbaycan, 10 Ermenistan tankını daha imha etti

Kardeş ülke Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan ordusunun 10 tankını daha imha ettiğini açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, dün Ermenistan ordusuna ait 10 tank, 6 D-20 obüs topu, 1 Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracının imha edildiği bildirildi.

27 EYLÜL'DEN BU YANA OLUŞAN BİLANÇO

Son verilere göre, 27 Eylül-8 Ekim'de Ermenistan ordusunun 260 tank ve zırhlı aracı, 277 top ve füze sistemi, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposu, yaklaşık 180 askeri kamyon ve aracı, bir S-300 sistemi Azerbaycan ordusunca imha edildi.