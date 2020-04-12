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    • 12.04.2020 07:10
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    'den koronavirüsle mücadelede çığır açacak yöntem: Kaydırma formülü!

    Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan yeni tip koronavirüs ile mücadele devam ederken koronavirüs test sayısını bir anda günlük 30 bine çıkardı. Bu sayının önümüzdeki hafta için 50 bine ulaşması hedefleniyor. Eğer test yoğun olan bir laboratuvarda ise; diğer laboratuvarlarla iletişim kurularak yoğunluğun az olduğu laboratuvara kaydırılıyor. Böylece sonucun daha hızlı çıkması sağlanıyor.

    Kaydırma formülü!

    Koronavirüs belirtisi gösteren hastalara yapılan testler 106 laboratuvarda değerlendiriliyor. 'de Ankara'da 7, 'da 15, 'de 4, ve diğer şehirlerde birer laboratuvar olmak üzere 73 laboratuvar faaliyet gösteriyordu. Bu sayı kademeli bir şekilde artırılarak kısa süre içerisinde 106'ya ulaştı.

    KAYDIRMA FORMÜLÜ
    Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, test, hasta ile ilgilenen doktorun karar vermesinin ardından 7/24 esasına göre çalışan bu 106 merkezden birine gönderiliyor. Eğer test yoğun olan bir laboratuvarda ise; diğer laboratuvarlarla iletişim kurularak yoğunluğun az olduğu laboratuvara kaydırılıyor. Böylece sonucun daha hızlı çıkması sağlanıyor.

    HEDEF GÜNLÜK 50 BİN TEST
    Öte yandan, Türkiye Kovid-19 ile mücadelede günlük test sayısını 30 binin üzerine çıkardı. Bu sayının önümüzdeki hafta için 50 bine ulaşması hedefleniyor.

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