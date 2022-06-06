Haberler Haber Videoları Marketin pastanesinden beslenen minik fare kamerada: "Minik fare kurabiyeleri yedi"

Marketin pastanesinden beslenen minik fare kamerada: "Minik fare kurabiyeleri yedi"

Marketin pastanesinden beslenen minik fare kamerada: "Minik fare kurabiyeleri yedi"
06.06.2022 13:23 - Son Güncelleme: 06.06.2022 13:25

OTOMATİK OYNAT

Haber 04:17
Türk Yıldızları'nın...
Haber 02:50
Ödüllü boğa güreşlerinde panik...
Haber 00:32
Kumpasın belgesi...
Haber 03:56
7 terörist etkisiz hale...
Haber 01:45
İşte PKK/YPG'nin tünel ağı
Haber 04:17
Ermenistan'da kaos!
Haber 02:57
Aşiretler birbirine girdi!...
Haber 00:27
Muğla'da korkutan deprem!
Haber 00:48
Bir kavga da CHP medyasında!
Haber 02:32
10 ilde PKK/KCK operasyonu!...
Haber 00:49
Önce bıçakladı sonra başında...
Haber 01:42
Cenin gömen çeteye operasyonda...

İstanbul'da bir zincir marketin pastane bölümüne giren farenin kurabiyeleri yeme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Fareye çevreden kimse müdahale etmezken, hijyen kurallarının hiçe sayılmasına görüntüleri çeken müşteri, "Minik fare kurabiyeleri yedi" diyerek tepki gösterdi.

Haber Videoları

İstanbul'da bir zincir marketin pastane bölümüne giren farenin kurabiyeleri yeme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün İstanbul'da ünlü bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre büyük bir market zincirinin bir şubesinde alışveriş yapmak isteyen müşteri, pastane reyonuna doğru ilerledi. Bir farenin ünlü marketin pastane reyonunda, kurabiyelerin üzerinde gezinip karnını doyurduğu anları gören müşteri, cep telefonu kamerasını açarak o anları kayıt altına aldı. Görüntülerde, kurabiyelerin üzerinde gezinen bir farenin kurabiyeleri yerken çevrede herhangi bir çalışanın bulunmadığı görüldü.

Fareye çevreden kimse müdahale etmezken, hijyen kurallarının hiçe sayılmasına görüntüleri çeken müşteri, "Minik fare kurabiyeleri yedi" diyerek tepki gösterdi.

SON DAKİKA