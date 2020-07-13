Son dakika: Rize'de Ağaran Şelalesi taştı! İlçe merkezi göle döndü!

13.07.2020 19:26

Son dakika haberleri... Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi’nin taşmasıyla birlikte ilçe merkezi göle döndü. Sel nedeniyle çökme tehlikesi olan köprü ulaşıma kapatıldı. Meteoroloji, bölgede kuvvetli yağışın etkili olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi, bölgede etkili olan şiddetli yağışın ardından taşarak yolu trafiğe kapattı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen ve şehir merkezine çok yakın olduğu için cazip bir turizm merkezi olan Ağaran Şelalesi, taşarak bölgeyi sular altında bıraktı.

Turizm tesislerinin olduğu bölgede şelalenin debisinin artması ile yol ulaşıma kapandı.

Öte yandan, bölgedeki Şairler Deresi de yağmurun etkisi ile dere yatağına sığmayarak taştı.

İlçe merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda da derenin taşmasıyla su baskını meydana geldi.

MAHSUR KALAN KÖPEK AKUT EKİPLERİNCE KURTARILDI

Fındıklı ilçesine bağlı Yaylacılar köyünde, şiddetli yağışın ardından bir köpeğin yükselen deredeki taş üzerinde mahsur kaldığını gören köylüler, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bilgi verdi.

AFAD ekipleri, bölgeye yakın bulunan AKUT ekiplerinden köpeğin kurtarılması için destek istedi.

AKUT Rize Ekibi, söz konusu alanda ip gererek köpeğin dereden çıkarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda köpek, bulunduğu yerden alındı.

AKUT Rize Ekibi Koordinatörü Güçlü Uzunalioğlu, AFAD ekipleri ile koordineli çalışma sonucu köpeği dereden çıkarmayı başardıklarını söyledi.

Uzunalioğlu, köpeğin korkmuş olduğunu ancak bir yarası bulunmadığını belirtti.