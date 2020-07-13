Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK ve MKYK'ya ilişkin önemli açıklamalar

13.07.2020 20:28

Son dakika haberi... AK Parti MKYK ve MYK toplantılarıyla ilgili Sözcü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Fransa'nın Libya'da sergilediği tutum ve tavırlara tepki gösteren Çelik, ''Türkiye, Fransız parlamenterin küstahça tanımlamasının tam tersine, bugün yapılanları yapmamış olsaydı ortada ne Avrupa medeniyeti ne de Avrupa demokrasisi kalırdı.'' dedi. Wayfair skandalıyla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Çelik, ''Birtakım kayıpların hiç kaydedilmediği vurgulanmış. Avrupa'nın göbeğinde bu kadar çocuk kayıp, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmuşlar ama binleri aşan rakamlardaki çocuklar var, 100 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.'' ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... AK Parti MKYK ve MYK toplantılarıyla ilgili Sözcü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın Libya'da sergilediği tutum ve tavırlara tepki gösteren Çelik, ''Türkiye, Fransız parlamenterin küstahça tanımlamasının tam tersine, bugün yapılanları yapmamış olsaydı ortada ne Avrupa medeniyeti ne de Avrupa demokrasisi kalırdı.'' dedi.

Wayfair skandalıyla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Çelik, ''Birtakım kayıpların hiç kaydedilmediği vurgulanmış. Avrupa'nın göbeğinde bu kadar çocuk kayıp, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmuşlar ama binleri aşan rakamlardaki çocuklar var, 100 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.'' ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın ibadete açılmasını eleştirenlere net yanıt veren Çelik, "Bu kararın çıkması kuşkusuz egemenlik haklarımızın doğal bir neticesidir. Türkiye kendi mülkiyetinde olan mekanın nasıl kullanacağına kendisi karar verir. Yabancı devletlerin eleştirilerini anlıyorum. Fakat Türkiye içinden yakışıksız eleştirileri söylemek isterim. Tutup da yabancı devletlerin argümanları üzerinden temellendirmelerin çok yakışıksız olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.