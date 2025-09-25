Osmaniye'de feci kaza... Araç bariyerleri aştı: 1 ölü 1 yaralı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de ağır yaralandı. Kaza sonrası bölgede ulaşım kısa süreli aksadı.

Kaza Otobanda Meydana Geldi

Kaza, Bahçe ilçesi otoban yolu Osmaniye gişelerine yaklaşık 5 kilometre mesafede gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Gaziantep istikametinden Osmaniye yönüne ilerleyen 01 AOF 979 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Araç, bariyerleri aşarak yoldan çıktı.

Araç Hurdaya Döndü

Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya döndü. Otomobilde bulunan Mehmet Surun olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Mehmet G. ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgeye Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Kazanın ardından sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Güvenlik güçleri bölgede önlem alarak yolu kısa sürede yeniden trafiğe açtı.

Soruşturma Başlatıldı

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.