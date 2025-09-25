PODCAST
Başkan Erdoğan Beyaz Saray'da! Trump kapıda karşıladı
Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2025 18:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu temaslarının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Trump’ın kapıda karşıladığı Erdoğan’ın ziyareti, iki liderin samimi görüntüleriyle kayda geçti.
