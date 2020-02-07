Son dakika: MSB'den İdlib için net mesaj: Her türlü saldırıya karşılık verilecek!

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapalan açıklamada "(İdlib) Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek, gözlem noktalarımız görevlerine devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapalan açıklamada "(İdlib) Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek, gözlem noktalarımız görevlerine devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
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