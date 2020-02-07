İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: Barışın anahtarı Türkiye'dir 07.02.2020 13:14

İletişim Başkanı Fahrettin Altun twitter hesabından paylaştığı görüntülerde şu ifadelere yer verdi: Suriye’de yaşanan insanlık dramına karşı Türkiye olarak her daim siyasi çözüm ve diplomasiden yana gayretlerimizi sürdürdük. Bundan sonra da gerekli tüm adımları atarak, bölgede istikrar için mücadeleye devam edeceğiz. Barışın anahtarı Türkiye'dir.