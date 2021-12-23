Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde sızma yapan teröristler ex oldu

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

TERÖRE GEÇİT YOK

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi." denildi.

ÖLEN ÖLENE

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan teröristler, TSK'dan gereken cevabı almaya devam ediyor.

10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu.