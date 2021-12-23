Haberler Haber Videoları Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde sızma yapan teröristler ex oldu

Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde sızma yapan teröristler ex oldu

Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde sızma yapan teröristler ex oldu
23.12.2021 11:39

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Son dakika... MSB: Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.

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MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

TERÖRE GEÇİT YOK

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi." denildi.

ÖLEN ÖLENE

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan teröristler, TSK'dan gereken cevabı almaya devam ediyor.

10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu.

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