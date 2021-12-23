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Bursa'da deprem son dakika! Kandilli'den Bursa depremi açıklaması! Osmangazi ilçesinde...

Bursa'da deprem son dakika! Kandilli'den Bursa depremi açıklaması! Osmangazi ilçesinde...
23.12.2021 15:07 - Son Güncelleme: 23.12.2021 15:07

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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamaya göre 23 Aralık Perşembe saat 14:15'da Bursa'nın Osmangazi ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 2.8, derinliği ise 3.9 olarak kaydedildi.

Haber Videoları

Son dakika Bursa'da deprem mi oldu? 23 Aralık AFAD Kandilli açıklama! Bilecik, Balıkesir, Kütahya, Kocaeli, Yalova, Sakarya...

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Son dakika haberine göre Bursa'da yaşayan vatandaşlar sallantı olduğunu belirtiyor. AFAD'dan açıklama bekleniyor.

KANDİL RASATHANESİ'NDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamaya göre 23 Aralık Perşembe saat 14:15'da Bursa'nın Osmangazi ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 2.8, derinliği ise 3.9 olarak kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabından son paylaştığı deprem haberi şöyle;

GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
23.12.2021, 07:26:28 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 6.5 km

#DEPREM
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/FC8l6MtiJM
23.12.2021, 07:26:28 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 6.5 km#Kandilli

Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 23, 2021

SON DAKİKA