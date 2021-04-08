Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: MSB açıkladı: 1'i FETÖ 1'i DEAŞ mensubu toplam 9 şüpheli Yunan'a kaçarken yakalandı

SON DAKİKA: MSB açıkladı: 1'i FETÖ 1'i DEAŞ mensubu toplam 9 şüpheli Yunan'a kaçarken yakalandı

SON DAKİKA: MSB açıkladı: 1'i FETÖ 1'i DEAŞ mensubu toplam 9 şüpheli Yunan'a kaçarken yakalandı
08.04.2021 11:16
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Son dakika haberine göre, MSB, "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1'i FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu toplam 9 kişi yakalandı." açıklamasında bulundu.


Milli Savunma Bakanlığı, "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1'i FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu toplam 9 kişi yakalandı." açıklamasında bulundu.



MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 9 şahıs yakalandı. Yakalananlardan birinin DEAŞ üyesi birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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