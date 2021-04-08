Bakan Çavuşoğlu'ndan AB Başkanlarının Türkiye ziyaretine ilişkin son dakika açıklaması

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(AB Başkanlarının Türkiye ziyareti) Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah ile ortak basın toplantısı düzenledi.





AB HEYETİNİN TÜRKİYE ZİYARETİ

AB heyetinin Türkiye ziyaretine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "İki taraf için de verimli görüşmeler oldu" dedi.



Çavuşoğlu, protokol tartışmalarına ilişkin ise "Uluslararası protokol kuralları uygulandı" dedi.