SON DAKİKA! Bilim Kurulu'nun gündemi Ramazan'da tam kapanma! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni kararları açıklayacak

Son dakika haberi... Son olarak 31 Mart tarihinde video konferans yöntemi ile gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca yazılı açıklamada bulunmuştu. Mutasyonlu virüslerle ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştu. Bugün bir araya toplanacak Bilim Kurulu'nun gündeminde, Ramazan ayı boyunca tam kapanma durumunun netleştirilmesi bekleniyor.

Koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alma noktasında karar mekanizması olan Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün bir araya gelecek. Bakanlık tarafından açıklanan renk kodu haritasında az riskli illerden bir çocuğunun çok riskli hale gelmesiyle birlikte yeni önlemler de gündeme geldi.





TAM KAPANMA NETLEŞECEK

Bugün bir araya gelecek Bilim Kurulu'nun da gündeminde de, Ramazan ayı boyunca tam kapanma durumunun netleştirilmesi bekleniyor.



Bilim Kurulu'nun olası bir tam kapanma kararı için gözler, toplantıda yapılacak değerlendirmelere çevrildi.





"AMACIMIZ, ÜLKEYİ RAMAZAN AYINDA DİNLENDİREREK BAYRAM SONRASINA HAZIRLAMAK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Ramazan ayındaki kısıtlamalara yönelik yaptığı açıklamada, "Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Salgın tedbirinden etkilenen yeme-içme sektöründekiler başta olmak üzere çözüm üretmeye çalışıyor, bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günlere hazırlamak istiyoruz.'' ifadelerine yer vermişti.





BAŞKAN ERDOĞAN'IN RAMAZAN AYI AÇIKLAMASI

'Ramazanda sokağa çıkma yasağı var mı?' sorusuna yönelik ise Erdoğan, "Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız." diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini genişletmesi, hatta salgını tümüyle yenmesi önemli değildir. Asıl olan yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar başta olmak üzere dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde kalmamak hatta mümkünse önünde gitmektir.





Avrupa ülkelerinin tamamı neredeyse Türkiye'den daha ağır tedbirler uyguluyor. Üstelik bu ülkelerin sağlık sistemleri de tamimiyle felç durumdadır. Şayet biz ramazan ayındaki tedbirlerimizle vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayısla birlikte başlayacağı anlaşılan turizm sezonu ve bunun içeride açacağı hareketliliği yakalayabiliriz.

Aksi takdirde turizmde bir sezonu kaçırmakla kalmayacak, yurt dışına yapılacak iş ve aile ziyaretlerinde de çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Tek bir insanımızın bile bu meşum hastalık sebebiyle acı çekmesine hele hele hayatını kaybetmesine gönlümüz razı gelmez. Ramazan ayının manevi ikliminde tuttuğumuz oruçlar kıldığımız namazlar ve diğer ibadetlerimiz ruhumuzu zenginleştirirken, salgının boynunu da Allah'ın izniyle kıracağız."

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