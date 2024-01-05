Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube ekiplerince, Türkiye'de ikamet eden Filistinli ve İsrailli aileler ile aktivistler başta olmak üzere yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yapan 46 kişi tespit edilmiş, ajan ağına mensup 34 şüpheli 2 Ocak Salı günü İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda yakalanmıştı.

UZMAN EKİPLER SORGULUYOR

İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde sorguları devam eden şüpheliler ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında polisteki ifade işlemleri süren casusluk şüphelileri, TEM Şubede Arapça dilini lehçe farklılıkları ile kullanabilen kalabalık uzman ekiplerce gerçekleştiriliyor.

EBU FADİ İDDİASI

MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik Mossad adına keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçlayan zanlıların, İsrail dış istihbarat servisinin Tel Aviv'deki Hamas masasına bakan birimi tarafından yönetilip yönlendirildiği öğrenildi.

Mossad'ın içinde oluşturulan Hamas biriminde görevli istihbarat görevlilerince kullanılan ve birbirinden bağımsız yüksek miktarlarda para aldıkları anlaşılan Arap asıllı şüphelilerden bazılarının, 'Ebu Fadi' künyesiyle bilinen ve halihazırda Sırbistan'da sürgün yaşayan Muhammed Yusuf Dahlan'a yakın isimler oldukları iddia ediliyor.

Sorgudaki kişilerin, savaş sonrası Gazze'nin yönetimi için adı geçen Dahlan'a ne kadar yakın oldukları ise henüz bilinmiyor.

Sürgündeki Dahlan, Türkiye'de 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra adı çokça duyulan bir isimdi.

AJANLAR NELERİ İTİRAF ETTİ?

İfadeler alındıkça soruşturmayla ilgili yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor.

Yeni detaylar neler? A haber ekibinden Mehmet Karataş son gelişmeleri aktardı.

Muhabirimiz Karataş şunları ifade etti:

Operasyonu 2 Ocak'ta MİT ve İstanbul Emniyet'indeki Terör ile Mücadele ekipleri gerçekleştirdi.

Bu operasyon ile Mossad'ın Türkiye'deki casus ağı çökertildi. Toplamda 46 kişi için gözaltı kararı vardı.

Bu kişilerden 34'ü gözaltına alındı. Sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçirildiler. Ardından sorguya alındılar. Sorguları devam ediyor. 8 ildeki çalışmalarına yönelik detaylar da ortaya çıkıyor.

MOSSAD OPERASYONUNDA TEL AVİV DETAYI

İsrail'in dış istihbaratı olan Mossad'ın aslında Tel Aviv'deki Hamas masasının birimine bakan kişiler tarafından yönlendirildikleri ortaya çıkmış oldu.

MOSSAD AJANLARI TÜRKİYE'DE NE İŞİ VAR? KİMİ HEDEF ALACAKLARDI?

Ajanların kimlere yönelik çalıştığı konusu için ise Türkiye'de bulunan Filistinli ve ailelere yönelik bir bilgi toplama, casusluk, kayıt altına alma gibi işlemler yaptıkları ortaya çıktı.

Aynı zamanda İsrail'in yürütmüş olduğu politikaya karşı olanlara yönelik de bir araştırma ve bilgi toplama yönünde çalışma yaptıkları ortaya çıktı.

NASIL BULUŞTULAR? GÖRÜŞMELERİ NASIL VE NEREDE YAPTILAR?

(Mossad tarafından) Kendileri ile ilk temasın sosyal medya üzerinden sohbet gruplarında olduğu ortaya çıktı. İlk temasın kurulması ile kendilerine gönderilen bir link ve ardından ajanlar ile iletişim sağlandı. Özellikle Whatsapp ve Telegram üzerinden iletişim kurdukları hiçbir şekilde sesli konuşmadıkları hatta belli noktaya kadar birlikte çalıştıktan ve güven sağladıktan sonra yüz yüze görüştükleri ortaya çıktı.

Bu görüşmeleri Türkiye'de değil yurt dışında yaptıkları da ortaya çıktı. Ajan grubunda çok farklı yaştan insan var. Kadınların da olduğu da görülmektedir. Her biri ayrı amaçla kullanıldı. Fotoğraf çekme video kaydetme, bilgi toplama, teknik ve fiziki takip noktasında görevlendirildiği belirlendi.

HÜCRE EVLERİNDE NELER ÇIKTI?

Finans noktasında da kendilerine bir hesaptan değil canlı kuryelerle paranın aktarıldığı belli oldu. Operasyonda hem hücre diyebileceğimiz o evlerde dolar, euro ve ruhsatsız silahlar bulunmuştu. Yapılan harekatta çok sayıda dijital materyaller de ele geçirildi. Önemli bilgiler ele geçti.

AJANLARIN HEDEFİNDE KİMLER VARDI? AMAÇLARI NEYDİ?

Casus olarak bakmamak lazım burada adam kaçırma, darp etme ve hatta belirlenen isimlere suikast planlamaya kadar da ciddi durmaların olduğunu biliyoruz. İlerleyen günlerde kimler hedefteydi? Ne gibi eylemler yapacaklardı? Bunlar da bu sorgu neticesinde ortaya çıkacak.

GÖLGE SAVAŞLARINDA NEKROPOL OPERASYONU

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, İsrail gizli servisi Mossad'ın, Türkiye'de insani gerekçelerle yaşayan yabancı uyruklu kişilere yönelik takip, keşif, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı yönünde bilgiler elde edilmişti.

Devşirdiği sabotaj ekibindeki zanlılarla sosyal medya üzerinden irtibat kuran Mossad yetkililerinin, bazı kişilerin bilgilerine ulaştığı da ortaya çıkarılmıştı.

Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" kapsamında olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçen emniyet güçleri, 2 Ocak'ta İstanbul'da 15 ilçe ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da belirlenen 57 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheliyi yakalamıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 143 bin 830 avro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile dijital materyale el konulmuştu.

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