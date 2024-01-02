İsrail basını Türkiye’nin Mossad’a operasyonunu Başkan Erdoğan’ın sözleriyle duyurdu

BAŞKAN ERDOĞAN "NETANYAHU GAZZE KASABI" SÖZLERİNE YER VERDİLER 7 Ekim'den sonra Türkiye'nin İsrail 'e saldırdığını iddia eden siyonist basını, Başkan Erdoğan'ın Netanyahu'ya Gazze kasabı Tel Aviv yönetimini de terör devleti olarak nitelendirdiğini yazdı.

Ynetnews haber sitesi ise Başkan Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzettiğini belirterek, İsrail'in terör devleti olduğunu ifade ettiğini yazdı.

REUTERS: BAŞKAN ERDOĞAN UYARDI

İngiliz Reuters ise Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin, İsrail'in Türkiye'deki Hamas üyelerinin öldüreceklerine dair tehditlerine karşı çıkışını hatırlattı ve "Geçen ay Türk yetkililer İsrail'i, Türkiye de dahil olmak üzere Filistin toprakları dışında yaşayan Hamas militan grubunun üyelerini yakalamaya çalışması halinde 'ciddi sonuçlarla karşılaşacağı' konusunda uyarmıştı. Başkan Tayyip Erdoğan bunun hata olacağı konusunda uyardı." ifadelerini kullandı.

Katar merkezli El Cezire ise Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin Gazze'ye desteğine dikkat çekerken İsrail'in casusluk operasyonları hakkında daha önce uyarıldığını belirtti ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyada yaptığı "Ülkemizin milli birlik ve beraberliğine karşı casusluk faaliyetlerinin yürütülmesine asla izin vermeyeceğiz" paylaşımına dikkat çekti.