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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024, 16:47 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024, 17:03

Kadıköy'de öğrenci servisini kaçıran şüpheli Ankara'da külliyeye girmek isterken yakalandı; adliyeye sevk edildi

İstanbul Kadıköy'de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Pendik'te bırakan şüpheli Tolga N.'nin olayın ardından Ankara'ya gittiği ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girmeye çalıştığı öğrenildi. Kapıda Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından durdurulan şüphelinin "Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım" şeklinde konuşması üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin daha önceden aralarında mala zarar vermek, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Tolga N., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Pendik'te bıraktığı iddia edilen şüpheli, yakalanarak adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Tuzla'daki bir ilkokul için taşımacılık yapan öğrenci servisinin Kadıköy'de ışıklarda durduğu sırada bir şüpheli tarafından kaçırılması sonrası çalışma başlattı. Ekipler, servis sürücüsünü araçtan indirdikten sonra minibüsü kullanarak Göztepe'ye kadar ilerleyen ve burada öğrencilerle hostesi indiren zanlının kimlik ve adresini tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli Tolga N., adliyeye sevk edildi.

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