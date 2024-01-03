Şimdi hesap zamanı! MİT’in enselediği 34 Mossad ajanın ifadesi alınmaya başlandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca soruşturma açılmıştı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca soruşturma açılmıştı.
Çalışmalarda, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın, Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden Filistinli ve İsrail'in yaptıklarına karşı olan İsrailli aktivistlere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgileri tespit edilmişti.
Zanlılarla sosyal medya üzerinden irtibat kuran Mossad yetkililerinin, bu kapsamda bazı kişilerin bilgilerine ulaştığı da ekiplerce ortaya çıkarıldı.
Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" faaliyetleri kapsamında olabileceği değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON!
Emniyet güçleri İstanbul'da 15 ilçe ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da belirlenen 57 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalandı.
MOSSAD'A MİT TOKADI İSRAİL BASININDA YANKILANMIŞTI
Operasyon katil İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. The Jerusalem Post gazetesi haberi Ana sayfasından duyururken, "Türkiye, İsrail Mossad adına çalışan 33 şüpheli casusu yakaladığını açıkladı" başlığıyla duyurdu.
Haberde 5 Kasım'da ABD'nin Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde yaşanan protesto gösterlerinden bir fotoğrafa yer verildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİYLE DUYURDULAR
Başkan Erdoğan'ın sözlerine yer veren gazete haberinde şu ifadeleri kullandı:
Geçen ay Türk yetkililer İsrail'i, Türkiye de dahil olmak üzere Filistin toprakları dışında yaşayan Hamas militan grubunun üyelerini yakalamaya çalışması halinde "ciddi sonuçlarla karşılaşacağı" konusunda uyarmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bunun hata olacağı konusunda uyardı.
The Jerusalem Post gazetesi Erdoğan 29 Mayıs 2023'teki seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmadan bir görsel kullandı.
Gazetenin haberinde operasyonun detayları yer alırken, "Türkiye, İsrail'i Hamas'la olan savaşında Gazze'yi bombalaması nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi; Erdoğan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçen hafta alenen birbirlerine iğneliyorlardı." değerlendirmesinde bulunuldu.
The Times Of İsrael gazetesi ise haberi, "İsrail, Hamas'ı yurt dışında tehdit ederken Türkiye, Mossad ajanı olduğu iddia edilen 33 kişiyi tutukladı" başlığıyla duyurdu.
Haberde operasyonun detayları aktarılırken Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 26 Temmuz'da Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeden fotoğrafa yer verildi.
A HABER'İ KAYNAK GÖSTERDİLER
Başkan Erdoğan'ın Hamas'a karşı operasyon yürütenlerin "çok ağır bir bedel ödeyeceği" sözlerine yer veren gazete, "Temmuz 2023'te Türk istihbaratı tarafından İstanbul'da tutuklanan yedi şüpheli Mossad casusunun sabıka fotoğrafları" alt başlığıyla A Haber'i kaynak gösterdi.
İşgalci basını terör örgütü PKK'nın 1 Ekim 2023'te Ankara'da düzenlenen bombalı saldırının ardından Emniyet Özel Harekat mensuplarının olay yerindeki fotoğrafını kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN "NETANYAHU GAZZE KASABI" SÖZLERİNE YER VERDİLER
7 Ekim'den sonra Türkiye'nin İsrail'e saldırdığını iddia eden siyonist basını, Başkan Erdoğan'ın Netanyahu'ya Gazze kasabı Tel Aviv yönetimini de terör devleti olarak nitelendirdiğini yazdı.
Ynetnews haber sitesi ise Başkan Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzettiğini belirterek, İsrail'in terör devleti olduğunu ifade ettiğini yazdı.
SORGU İŞLEMLERİ BUGÜN BAŞLADI
Söz konusu faaliyetlerin uluslararası casusluk kapsamında olabileceği değerlendirilerek çökertilen casusluk ağındaki şüphelilerinin Terörle Mücadele Şubesindeki sorgu işlemleri bugün başladı. Akşam saat 17.30 sıralarında başlandığı öğrenilen ifade işlemlerinin uzun sürmesi bekleniyor.