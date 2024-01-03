MİT’ten Mossad’a Nekropol tokadı! Katil Netanyahu’nun casuslarını ölüler şehrine gömdük

Operasyonun detayları ortaya çıkarken katil İsrail basını 'Köstebek' avını Başkan Erdoğan'ın "bedeli çok ağır olur" sözleriyle duyurdu. Mossad'a Türkiye'de darbe vurulurken katil İsrail'in giriştiği kirli operasyonu deşifre eden Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, "Erdoğan'ın Filistin meselesinde en az "one minute" kadar sert bir tavır alması üzerine Türkiye'yi içeride "terbiye" etmeyi hedefliyorlar. Ankara'nın Arap coğrafyasıyla ilişkilerini sekteye uğratmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Melih Altınok 3 Ocak 2024 tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:



Dün İsrail istihbarat servisine yönelik 8 ilde operasyon vardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail istihbarat servisinin Türkiye'deki yabancı uyruklular üzerinden "taktik bazda işler" yapmayı amaçladığının tespit edildiğini açıkladı.

Aldığımız bilgilere göre kaçanlar da var ama İstanbul merkezli operasyonda 34 şüpheli yakalandı.

İsrail'in en önemli gazetesi Haaretz, haberi "Mossad casusları Türkiye'de yakalandı" başlığıyla gördü.

Filistinli sivilleri katletmekle meşgul olan İsrail'in, istihbaratını Türkiye'deki provokatif casusluk faaliyetlerine yoğunlaştırması şaşırtıcı değil.

"One minute" hadisesinden sonra Türkiye'ye çektikleri operasyonları, kaşıdıkları yerleri, harekete geçirdikleri unsurları, provokasyonlarını unutmadık.

Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesinde en az "one minute" kadar sert bir tavır alması üzerine Türkiye'yi içeride "terbiye" etmeyi hedefliyorlar. Ankara'nın Arap coğrafyasıyla ilişkilerini sekteye uğratmak istiyorlar.

Siz bakmayın hangi devletin istihbaratına çalıştıkları belli olmayan "İslamcı" maskeli aparatların, "Erdoğan, İsrail'e yardım gemileri gönderiyor, ticareti büyütüyor" diye bağırmalarına.

Uluslararası ticaret verileri herkese açık, sır değil. 7 Ekim'den bu yana Türkiye'nin dış ticareti yüzde 50 azaldı.

Kaldı ki bahsettikleri Erdoğan... Netanyahu'ya açık açık "kasap" diyerek İsrail'in soykırımına karşı en net tavrı almaktan çekinmeyen bir lider.

Bilmiyorlar mı?

İsrail gibi onlar da biliyorlar elbette. Bir yandan "Bize ne Filistin'deki soykırımdan, Arap mıyız biz" diye bağırıp ardından hükümetin İsrail'e ticari boykot uygulamasını talep eden sözümona "solcuların" simetrisindeki vazifelerini görüyorlar, o kadar.

Gelelim başlıktaki sorumuza; ülkeleri topyekûn savaştayken, bunca Mossad ajanı Türkiye'de ne arıyor?

Ne arayacaklar?

Tam da bu havayı arıyorlar; yüzlerine "Türkçü, milliyetçi" maskesi geçirilmiş tetikçilerin, Ogün Samast adaylarının da sahaya sürüldüğü kaotik ortamı.

İKİ YILDA 51 KİŞİ TUTUKLANDI Öte yandan operasyon, Türkiye'yi tehdit eden katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu ve Türkiye'de suikastlar işleneceği tehdidinde bulunan Mossad'a anlamlı bir cevap özelliği taşıdığı değerlendiriliyor.





ÖLÜLER ŞEHRİ



46 isme yönelik çalışmayı yürüten MİT, operasyona antik çağda mezarlıklar için kullanılan "ölüler şehri" anlamına gelen "Nekropol" adını verdi. Emniyet'in verdiği isim ise, ajanları tarif etmekte kullanılan "Köstebek" oldu. Böylece 46 Mossad ajanına yönelik "Köstebek/Nekropol Operasyonu" başladı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN