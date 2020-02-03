Haberler Video Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye sınırında |Video
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye sınırında |Video

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye sınırında |Video

03.02.2020 14:13

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK’nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK'nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya yaptığı ziyaret kapsamındaki heyette yer alan Akar, İdlib'deki saldırının ardından heyetten ayrılarak Ankara'ya döndü.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti.

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