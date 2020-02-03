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Müge Anlı'ya çıkan Ferdi Ölmez'in annesi şoke etti: İkinci eşim Ahmet'ten olduğunu biliyorum ama...

Müge Anlı'ya çıkan Ferdi Ölmez'in annesi şoke etti: İkinci eşim Ahmet'ten olduğunu biliyorum ama...

03.02.2020 14:58

Müge Anlı canlı yayınına çıkan 39 yaşındaki Ferdi Ölmez, hiç görmediği annesini aramak için tecrübeli sunucudan yardım istedi. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Ferdi Ölmez, DNA testinde baba bildiği kişinin babası çıkmadığını, hiç görmediği annesi gibi babasını da bulmak istediğini açıkladı. İşte 3 Şubat canlı yayında kayıpları bulan ve 3 aileyi birden sevindiren Müge Anlı'da yaşananlar!


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